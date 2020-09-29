Опубликовано видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов и бронетехники

PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Крабахской Республики) опубликовало очередные видеокадры уничтожения азербайджанских опорных пунктов и бронетехники в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

«По нескольким направлениям линии соприкосновения армянские подразделения на данный момент отразили атаки ВС Азербайджана, на отдельных участках предприняли карательные действия, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике.

В частности, ранним утром на южном направлении была уничтожена группа бронетехники противника», - сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

По ее словам, бои разной интенсивности продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой со стороны противника.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.