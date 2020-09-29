Опубликовано видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов и бронетехники
29 сентября 2020 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Крабахской Республики) опубликовало очередные видеокадры уничтожения азербайджанских опорных пунктов и бронетехники в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.
«По нескольким направлениям линии соприкосновения армянские подразделения на данный момент отразили атаки ВС Азербайджана, на отдельных участках предприняли карательные действия, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике.
В частности, ранним утром на южном направлении была уничтожена группа бронетехники противника», - сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
По ее словам, бои разной интенсивности продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой со стороны противника.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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