МИД РА: Баку готовится к агрессии против Армении и расширению географии боевых действий

МИД РА: Баку готовится к агрессии против Армении и расширению географии боевых действий
29 сентября 2020 - 10:38 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД Армении категорически опровергает обвинения министерства обороны Азербайджана в артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Цель данной дезинформации – подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», - говорится в заявлении.

Армения строго осуждает попытки Азербайджана по дальнейшей дестабилизации регионального мира и стабильности, ответственность за последствия которой полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана, сообщает МИД РА.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.

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