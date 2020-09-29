МИД РА: Баку готовится к агрессии против Армении и расширению географии боевых действий
29 сентября 2020 - 10:38 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Армении категорически опровергает обвинения министерства обороны Азербайджана в артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
«Цель данной дезинформации – подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», - говорится в заявлении.
Армения строго осуждает попытки Азербайджана по дальнейшей дестабилизации регионального мира и стабильности, ответственность за последствия которой полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана, сообщает МИД РА.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. Среди погибших армян – женщина и ребенок.
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Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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