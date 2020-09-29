Мхитарян призвал международное сообщество предотвратить новый геноцид армян в Карабахе
29 сентября 2020 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян призвал международное сообщество немедленно вмешаться в сируацию в зоне карабахского конфликта. Об этом футболист написал на своей странице в Facebook.
«Тяжелые бои против Нагорного Карабаха продолжаются, с обеих сторон много жертв. Обстрелу подвергается и территория Республики Армения, действия, начатые 27 сентября Азербайджаном, направлены и против мирного населения. Жизненно необходимо немедленно положить конец этому зверству и преступлению против человечности», - отметил Мхитарян.
Он добавил, что Турция должна прекратить поддержку Азербайджана и вывести свои наступательные силы, в том числе и иностранных террористов, атакующих Армению.
«Я призываю международное сообщество и союзников немедленно вмешаться, чтобы предотвратить новый геноцид», - написал игрок.
Ранее стало известно, что на стороне Азербайджана воюют привезенные Турцией из Сирии боевики.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.
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