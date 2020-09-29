Азербайджан начал агрессию против Карабаха с удара 122-мм ракетой по детсаду и школе

PanARMENIAN.Net - В первые минуты военной агрессии против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Азербайджан из реактивной системы залпового огня (РСЗО) типа «Град» калибра 122 мм подверг обстрелу жилой квартал столицы НКР Степанакерта.

Снаряды упали прямо рядом со школой и детским садом, сообщает Армянский единый информационный центр, публикуя фотографии с места обстрела.

При этом, стоит отметить, что максимальная дальность поражения цели российской РЗСО не настолько большая - до 40 км, и снаряд не дошел бы с линии соприкосновения карабахских и азернайджанских войск до столицы Арцаха. Однако у ВС Азербайджана есть также РЗСО израильского производства lynx и турецкого - T-122, калибр которых также 122 мм, но дальность поражения больше.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подверглись также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте. 4 мирных жителя Арцаха погибли, в их числе - 9-летний ребенок. Еще один гражданский стал жертвой в результате обстрела Азербайджаном армянского Вардениса.