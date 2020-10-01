В Армении за сутки выявлено около 500 случаев Covid-19
1 октября 2020 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1 октября, по состоянию на 11:00, выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 50,850, а число активных кейсов возросло до 5370.
За сутки вылечились 218 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,219.
От последствий вируса за сутки умерли 4 человека, еще 2 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 963 - от коронавируса, еще 298 - от других заболеваний.
За все время проведено 296,327 тестов, за последние сутки - 4134.
Самое значимое
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
Последние новости
Главы ЕС собираются призвать третьие страны не вмешиваться в карабахский конфликт Также будет обсуждена ситуация в Средиземноморье
Подбитый армянами азербайджанский вертолет упал на территории Ирана Этот инцидент не содержит в себе какой-либо преднамеренности
Пашинян: Передовая в Карабахе становится цивилизационной В Азербайджан переброшены турецкие прокси из Сирии и Ливии
Макрон и Путин обсудили ситуацию в Карабахе Президенты призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня