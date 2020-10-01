В Армении за сутки выявлено около 500 случаев Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении 1 октября, по состоянию на 11:00, выявлен 491 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 50,850, а число активных кейсов возросло до 5370.

За сутки вылечились 218 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,219.

От последствий вируса за сутки умерли 4 человека, еще 2 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 963 - от коронавируса, еще 298 - от других заболеваний.

За все время проведено 296,327 тестов, за последние сутки - 4134.