Корреспондент «Дождя» попал под азербайджанский обстрел в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Заместитель главного редактора российского «Дождя» Дмитрий Еловский попал под азербайджанский обстрел в городе Мартуни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской республике). Он не пострадал и находится в бомбоубежище, пишет издание.

Вместе с Еловским находились иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и ливанские корреспонденты, они ехали в разных машинах. Им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды. Затем они остановились в центре города, Еловский записывал интервью с местным жителем, и в этот момент журналисты услышали звуки взрывов за несколько десятков метров.

В результате обстрела пострадали два журналиста французской газеты Le Monde, их госпитализировали.

«К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали. Коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле», - рассказал Еловский.

Он добавил, что в центре города, где находились журналисты, были и мирные жители.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.