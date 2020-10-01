В Арцахе ранен еще один журналист

PanARMENIAN.Net - Журналист армянского информационного агентства 24News Севак Вардумян попал под азербайджанский огонь в городе Мартуни в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской республике).

Журналист получил ранение в спину. Его везут в больницу.

Вардумян стал четвертым представителем СМИ, получившим ранение 1 октября в ходе азербайджанского обстрела по гражданским объектам в Мартуни. Ранены также два журналиста французской газеты Le Monde и оператор телеканала «Армения» Арам Григорян.

Под обстрел из РСЗО «Град» ВС Азербайджана попала также съемочная группа CivilNet из 5 человек и заместитель главного редактора российского «Дождя» Дмитрий Еловский.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители.