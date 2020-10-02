МО РА: Из Армении по Азербайджану пока не выпустили ни одной ракеты, не вынуждайте нас

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Армении официально заявило, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана пока что не было выпущено ни одной ракеты.

«Заявления официальных кругов Азербайджана о том, что якобы с территории Республики Армения тактический ракетный комплекс «Точка-У» взял под прицел и обстреливает территорию Азербайджана, являются явной фальсификацией и не соответствуют действительности, - говорится в заявлении.

Минобороны РА заявляет, что уже несколько дней Азербайджан с помощью БПЛА и артиллерийских средств различного калибра обстреливает окрестные населенные пункты армянского города Варденис.

«Министерство обороны настоятельно призывает азербайджанскую сторону воздержаться от подобных провокаций и не вынуждать ВС Армении действительно нанести ракетные контрудары со всеми их последствиями», - говорится в заявлении.

1 октября ВС Азербайджана применили артиллерию также в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении и запустили ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик. Вследствие ракетного удара погиб армянский мирный житель, двое гражданских лиц получили ранения разной степени.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.