МИД РА: Азербайджан заплатит высокую цену за преступления против армян Арцаха

PanARMENIAN.Net - Военно-политическое руководство Азербайджана заплатит высокую цену за совершение преступлений по отношению к армянам Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), за внедрение террористов в регион и нарушение региональной безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с последними развитиями в зоне карабахского конфликта.

«Игнорируя последовательные призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества о незамедлительном установлении режима прекращении огня, Азербайджан совместно с Турцией продолжает широкомасштабные военные действия с целью силового решения карабахского конфликта», - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что с этой целью задействован весь военный потенциал Азербайджана, подкрепленный военной поддержкой Турции, которая выражена также отправкой на поле сражения иностранных вооруженных террористов, переброшенных в Азербайджан из зон ближневосточных конфликтов.

«По всей территории Арцаха систематически и массово таргетируются мирные поселения и гражданская инфраструктура, вследствие чего есть людские потери и разрушения. Цель данных военных действий - лишить народ Арцаха его исторической родины путем массовых преступлений.

Республика Армения, будучи гарантом безопасности народа Арцаха, будет предпринимать все необходимые шаги и меры с целью предотвращения этих массовых преступлений», - отмечается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.