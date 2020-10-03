Появилось первое видео, снятое воюющими против Карабаха сирийскими боевиками

PanARMENIAN.Net - В Сети появилось первое видео с арабским наемником, предположительно воюющим в зоне карабахского конфликта на стороне Азербайджана, что подтверждает информацию о том, что наемники с Ближнего Востока участвуют в боях в Карабахе в рядах ВС Азербайджана.

На кадрах видно, как вооруженный винтовкой человек, говорящий по-арабски, во время боя постоянно кричит «Аллаху Акбар» и говорит об армянах.

В видео он говорит фразу «армянские собаки убили наших» и рассказывает, что они попали под сильный артобстрел, публикуя также соответствующие кадры.

Элизабет Цурков, американский эксперт по Сирии, выяснила, что наемником является 23-летний Мустафа Кант, член отряда «Аль-Хамза». Он взялся за оружие с 14 лет.

PanARMENIAN.Net перевел ключевые моменты с арабского на английский. Видео с субтитрами можно скачать, а также свободно распространять на других платформах.

Еще до 27 сентября Армения объявила, что, по ее информации, Турция перебросила в Азербайджан сирийских наемников. Турция и Азербайджан отрицают эти сведения, в то же время в международной прессе появляются подтверждающие их доказательства. Информацию о сражающихся в Карабахе на стороне Азербайджана наемников подтвердили также во Франции, ЕС и Пентагоне.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.