СНБ Армении перехватила переговоры об участии террористов-наемников в боях в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опубликовало факты относительно участия в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта турецкой стороны, присутствия наемников-террористов и паники в рядах последних. Об этом говорится в сообщении СНБ.

Ведомство опубликовало перехват разговоров турецких и азербайджанских военных, из которых становится очевидным совместное участие Турции с ВВС Азербайджана в боевых действиях на территории Карабаха.

Также в распоряжении СНБ имеются фактические данные, подтверждающие участие террористов в боевых действиях с азербайджанской стороны. СНБ опубликовало запись разговора между азербайджанским военнослужащим и арабом-наемником. Кроме того, ведомством была получена оперативная информация относительно панических настроений среди действующих в Азербайджане террористов-наемников.

Еще до 27 сентября Армения объявила, что, по ее информации, Турция перебросила в Азербайджан сирийских наемников. Турция и Азербайджан отрицают эти сведения, в то же время в международной прессе появляются подтверждающие их доказательства. Информацию о сражающихся в Карабахе на стороне Азербайджана наемников подтвердили также во Франции, ЕС и Пентагоне.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.