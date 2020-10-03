Пашинян: Мы должны переломить хребет врага

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября в своем обращении к народу, говоря о ситуации в зоне карабахского конфликта, заявил, что армяне совместными усилиями должны переломить хребет атакующего врага.

«Наш враг, каким бы обильным ни был поток наемников, не может соперничать с армянской волей к жизни и победе, и мы должны совместными усилиями переломить хребет атакующего врага, чтобы он никогда больше не протягивал свои преступные руки в нашу сторону, никогда не обращал своего кровавого взгляда на нашу родину», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что в военные действия в Карабахе вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями. По словам Пашиняна, армянские силы в Карабахе шротивостоят азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны.

«Ни в одной из зон конфликта в 21 веке не было таких объемов. Применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты. Уже неделю они атакуют Армию обороны по всей протяженности линии соприкосновения. Только на одну боевую позицию Армии обороны Карабаха они бросают от 150 до 250 военнослужащих», - заявил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что несмотря на многочисленные жертвы и потери военной техники с армянской стороны, противник не смог решить ни одну тактическую задачу.

«Мы живем, пожалуй, в самый решающий этап нашей тысячелетней истории. Азербайджано-турецкие бандитские шайки преследуют не только военно-политически цели, здесь не только вопрос территорий. Они пришли не только за Карабахом или карабахским вопросом. Они пришли не только для того, чтобы завоевать территории, деревни или города. Их цель - армяне, их цель - продолжить свою политику Геноцида армян, и они поставили перед собой задачу продолжить Геноцид армян сегодня», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что Армения в состоянии защитить себя, и завершением нынешнего конфликта может стать только победа армянской стороны.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.