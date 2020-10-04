Президент Карабаха вернулся с передовой

Президент Карабаха вернулся с передовой
4 октября 2020 - 11:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян вернулся с линии фронта, куда он отправился 3 октября, чтобы поддержать военнослужащих.

«Недавно я вернулся с передовой. Был на различных ее участках: везде царят воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неотвратима, так как поведение наших защитников – исключительное проявление собирательной силы и долговечности армянского народа», - заявил президент.

Он выразил особую благодарность Армии обороны Арцаха и ее составу за блестящее выполнение поставленной перед ними задачи.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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