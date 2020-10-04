Армяне перекрыли улицы в Лос-Анджелесе с требованием осудить азербайджано-турецкую агрессию

PanARMENIAN.Net - Армяне перекрыли 101-ю автомагистраль в Лос-Анджелесе с требованием осудить азербайджано-турецкую агрессию против Армении и Карабаха, сообщает Fox 11 Los Angeles.

По словам пользователя Facebook Армена Карапетяна, протестующие требуют от ведущих американских СМИ освещения событий в зоне карабахского конфликта.

Карапетян добавил, что армяне протестуют против азербайджано-турецкой агрессии.

Опубликовано видео, на котором видно, как десятки машин остановились на шоссе Лос-Анджелеса, водители сигналили и выходили на улицы с флагами Армении и Арцаха.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.