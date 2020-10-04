Армяне перекрыли улицы в Лос-Анджелесе с требованием осудить азербайджано-турецкую агрессию
4 октября 2020 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Армяне перекрыли 101-ю автомагистраль в Лос-Анджелесе с требованием осудить азербайджано-турецкую агрессию против Армении и Карабаха, сообщает Fox 11 Los Angeles.
По словам пользователя Facebook Армена Карапетяна, протестующие требуют от ведущих американских СМИ освещения событий в зоне карабахского конфликта.
Карапетян добавил, что армяне протестуют против азербайджано-турецкой агрессии.
Опубликовано видео, на котором видно, как десятки машин остановились на шоссе Лос-Анджелеса, водители сигналили и выходили на улицы с флагами Армении и Арцаха.
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