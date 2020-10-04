В Армении за сутки выявлен 571 случай коронавируса
4 октября 2020 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 4 октября, по состоянию на 11:00, выявлен 571 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 52,496, а число активных кейсов возросло до 6545.
За сутки вылечились 89 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,672.
От последствий вируса за сутки умерли 5 человек. Всего летальных исходов 977 - от коронавируса, еще 302 - от других заболеваний.
За все время проведено 306,965 тестов, за последние сутки - 3258.
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