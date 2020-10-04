В Армении за сутки выявлен 571 случай коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении 4 октября, по состоянию на 11:00, выявлен 571 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 52,496, а число активных кейсов возросло до 6545.

За сутки вылечились 89 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,672.

От последствий вируса за сутки умерли 5 человек. Всего летальных исходов 977 - от коронавируса, еще 302 - от других заболеваний.

За все время проведено 306,965 тестов, за последние сутки - 3258.