Президент Карабаха: На данный момент огонь по Гяндже прекращен, чтобы не допустить мирных жертв

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян заявил, что 4 октября по его приказу Армия обороны Арцаха выпустила несколько ракет для нейтрализации военных объектов, расположенных в азербайджанской Гяндже.

«На данный момент я дал указание прекратить огонь, чтобы избежать невинных жертв среди гражданского населения», - подчеркнул президент.

Арутюнян добавил, что если противник не сделает соответствующих выводов, Армия обороны и дальше будет наносить пропорциональные и мощные удары, громя и ликвидируя армию и тыл ВС Азербайджана.

«До конца будем решительно предпринимать необходимые действия.

Остановитесь, пока не поздно!» - призвал президент.

Ранее 4 октября Армия обороны Республики Арцах нанесла удар по военному аэродрому ВС Азербайджана в Гяндже.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.