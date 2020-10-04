Президент Карабаха: На данный момент огонь по Гяндже прекращен, чтобы не допустить мирных жертв
4 октября 2020 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян заявил, что 4 октября по его приказу Армия обороны Арцаха выпустила несколько ракет для нейтрализации военных объектов, расположенных в азербайджанской Гяндже.
«На данный момент я дал указание прекратить огонь, чтобы избежать невинных жертв среди гражданского населения», - подчеркнул президент.
Арутюнян добавил, что если противник не сделает соответствующих выводов, Армия обороны и дальше будет наносить пропорциональные и мощные удары, громя и ликвидируя армию и тыл ВС Азербайджана.
«До конца будем решительно предпринимать необходимые действия.
Остановитесь, пока не поздно!» - призвал президент.
Ранее 4 октября Армия обороны Республики Арцах нанесла удар по военному аэродрому ВС Азербайджана в Гяндже.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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