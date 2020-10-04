Тоноян ответил Гасанову: Для Азербайджана последствия будут ужасными

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян, говоря об агрессии ВС Азербайджана против Карабаха, заявил что для Азербайджана «последствия будут ужасными».

Комментируя заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова о том, что по населенным пунктам Азербайджана были осуществлены ракетные обстрелы с территории Армении, и теперь вследствие этого «будет расширена зона боевых действий», Тоноян отметил, что утверждения военно-политического руководства этой страны ложны.

«Азербайджан уже обстрелял из тяжелых ракет и БПЛА населенные пункты Варденисского района Армении. И если это для него все еще не расширение зоны боевых действий, то пусть выводы делают специалисты», - отметил министр.

Он подчеркнул, что пока с территории Армении в направлении Азербайджана не были осуществлены какие-либо ракетные обстрелы.

«Если для Азербайджана Степанакерт, Мартуни, Мартакерт, Гадрут и другие населенные пункты являются допустимыми местами для проведения военных действий, то наши силы, Армия обороны дает очень жесткий ответ, и для Азербайджана последствия будут ужасными», - отметил Тоноян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.