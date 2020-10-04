МИД Карабаха: Азербайджанская армия целенаправленно стреляет по журналистам

PanARMENIAN.Net - Азербайджан сформировал особые группы, которым поставлена задача по отслеживанию передвижения освещающих боевые действия в Карабахе журналистов, обстрелу и нанесению им максимального урона. Об этом заявляет МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

«Азербайджанская армия перешла к конкретным действиям и приступила к обстрелам как местных журналистов, так и журналистов, прибывших из Армении и из-за рубежа. Для целенаправленного обстрела групп журналистов Азербайджан ориентируется на трансляции прямых эфиров и видеоматериалов с мест боевых действий», - говорится в заявлении.

Отмечается, что работающие на местах журналисты носят верхнюю одежду с соответствующей надписью PRESS, которая имеется также на перевозящем их транспорте.

«Более того, они были атакованы во время осуществления своей профессиональной деятельности в мирных населенных пунктах, а не непосредственно в зонах активных боевых действий», - говорится в заявлении.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, в частности, реальную прямую угрозу физической безопасности и жизни журналистов, в том числе иностранных граждан, было принято решение о временном их перемещении в новый информационный центр, расположенный в безопасном месте.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.