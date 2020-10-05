Синанян - армянской диаспоре: Нуждаемся в финансовой поддержке
5 октября 2020 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный комиссар по делам диаспоры Армении Заре Синанян обратился с посланием к диаспоре, отметив, что родина нуждается в финансовой поддержке на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.
«От Сиднея до Лос-Анджелеса, от Парижа до Буэнос-Айреса, от Москвы до Бейрута у каждого армянина есть миссия в этой решающей битве против угнетения и зла. Пришло время разделить героизм наших братьев и сестер на поле битвы, быть достойными их жертвы, вместе защитить нашу родину. Поддерживая наших солдат и волонтеров, вы можете выразить свою поддержку, сделав пожертвование Всеармянскому фонду «Айастан», - отметил Синанян.
Он также призвал армян всего мира использовать свои возможности, знания, опыт для влияния на общественное мнение в странах, где они проживают.
«Вы единственный союзник Армени. Вы нужны родине в этот ответственный момент. Вместе мы победим», - заявил Синанян.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
Пожертвования можно сделать на сайте Всеармянского фонда «Айастан», а также посредством переводов на специальные счета Центробанка Армении.
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