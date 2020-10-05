РФ, Франция и США готовят новое совместное заявление по Карабаху
5 октября 2020 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Главы внешнеполитических ведомств РФ, Франции и США готовят заявление по карабахскому конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.
«Тройка сопредседателей (Минской группы ОБСЕ – ред.) в лице президентов России, Франции и США выступила с сильным заявлением. Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран», - сказал он, пишет РИА Новости.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
Лавров также заявил, что Россия остается в контакте с Турцией и Ираном по вопросу Карабаха: «Мы в контакте с армянской стороной, с азербайджанской, с Турцией, с Ираном как соседями».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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