Сын Пашиняна записался добровольцем на войну

PanARMENIAN.Net - Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта. Об этом сам Ашот Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

«Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине», - написал Ашот.

Он опубликовал фотографию с военкомата, на которой видно, как он уже в форме записывается в ряды добровольцев.

Ранее Никол Пашинян призвал демобилизованных за последний год явиться в военкоматы и записаться в добровольцы. Ашот Пашинян демобилизовался летом 2020 года.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.