Сын Пашиняна записался добровольцем на войну
5 октября 2020 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта. Об этом сам Ашот Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.
«Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине», - написал Ашот.
Он опубликовал фотографию с военкомата, на которой видно, как он уже в форме записывается в ряды добровольцев.
Ранее Никол Пашинян призвал демобилизованных за последний год явиться в военкоматы и записаться в добровольцы. Ашот Пашинян демобилизовался летом 2020 года.
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