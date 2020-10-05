19 жителей Карабаха убиты, 80 - ранены в результате агрессии Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В результате военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) убиты 19 мирных жителей Карабаха, в том числе – 1 девочка, 7 женщин и 11 мужчин, еще 80 граждан ранены.

Более 2700 единиц имущества и гражданской инфраструктуры повреждены в Арцахе в результате артобстрела Азербайджана, сообщает офис омбудсмена НКР, представляя данные с 27 сентября по 4 октября.

Отмечается, что ребенок, 5 женщин и 4 мужчин были убиты во дворе своего дома, а остальные – в общественных местах разных населенных пунктов (центральная площадь, район). Смертельные случаи зафиксированы в городах Степанакерт (7 человека), Мартуни (6 человек), Гадрут (1 человек) и Мартакерт (3 человека), в поселке Алашан (1 человек) и возле села Мец Шен (1 человек) Мартакертского района.

В Арцахе пострадали в общей сложности около 80 человек. Из них 60 получили тяжелые травмы – 48 мужчин и 12 женщин.

Еще 2 человека были убиты в результате удара азербайджанцев по армянскому Варденису, 2 мирных жителя получили ранения.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.