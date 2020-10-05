Ереван заявил о разгроме и 200 погибших в рядах наступающей азербайджанской группировки
5 октября 2020 - 22:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанцкие силы 5 октября в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта попали в ловушку Армии обороны Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Армия обороны Республики Арцах сегодня в одном из самых сложных направлений фронта применила тактические приемы, в частности создав впечатление отступления у азербайджанских подразделений. Противник, пытаясь быстро занять оставленные армянскими силами позиции, оказался в ловушке», - отметила Степанян
Она добавила, что затем в результате сильного артиллерийского огня большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 военнослужащих убитыми, противник обратился в беспорядочное бегство, сообщила пресс-секретарь.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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