Главы МИД стран Минской группы: Атаки на гражданские объекты - угроза региональной стабильности

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан и государственный секретарь США Майкл Помпео, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в своем совместном заявлении самым решительным образом осуждают «беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами».

«Недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты – как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, – а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе», - говорится в заявлении.

Ссылаясь на заявление лидеров трех стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня

С первого дня войны Степанакерт и другие города Карабаха подвергаются ежедневным бомбардировкан и артобстрелам, в ходе которых гибнут мирные жители. По состоянию на 5 октября - 9-й день войны, в Карабахе погибли 19 и ранено 80 мирных армян.

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«Страны-сопредседатели твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран – членов Минской группы. В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам», - говорится в совместном заявлении.

Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.