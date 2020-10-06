Минздрав: Из-за огня противника в Арцахе врачи иногда не могут прийти на помощь

PanARMENIAN.Net - Больницы Арцаха обеспечены необходимыми лекарствами, медицинскими принадлежностями и оборудованием, а также запасами крови, заявил на брифинге министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Он отметил, что бывают случаи, когда из-за бомбежек и ракетных обстрелов врачи не могут физически добраться до нуждающихся в помощи.

Торосян отметил, что весь город находится под бомбежкой, а целями артобстрела врага в равной мере являются как военные, так и гражданские лица.

“И даже машины скорой помощи не могут прийти на помощь тем гражданам, которые в этом нуждаются”,- отметил Торосян.

По его словам, медикам приходится передвигаться и оказывать помощь пострадавшим прямо во время воздушной тревоги.

Со слов Торосяна, у медицинского персонала сложилось впечатление, что прямыми целями ракет будут медицинские инфраструктуры, что является военным преступлением.

"Я сам был свидетелем ракетного удара, очень близкого к Республиканской больнице Степанакерта, настолько близко, что здание больницы трясло. Не исключено, что удар мог попасть именно по больнице»,- сказал министр.

Торосян сообщил, что подавляющее большинство раненых получили ранения вследствие минометных обстрелов.