Минздрав: Из-за огня противника в Арцахе врачи иногда не могут прийти на помощь
6 октября 2020 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Больницы Арцаха обеспечены необходимыми лекарствами, медицинскими принадлежностями и оборудованием, а также запасами крови, заявил на брифинге министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Он отметил, что бывают случаи, когда из-за бомбежек и ракетных обстрелов врачи не могут физически добраться до нуждающихся в помощи.
Торосян отметил, что весь город находится под бомбежкой, а целями артобстрела врага в равной мере являются как военные, так и гражданские лица.
“И даже машины скорой помощи не могут прийти на помощь тем гражданам, которые в этом нуждаются”,- отметил Торосян.
По его словам, медикам приходится передвигаться и оказывать помощь пострадавшим прямо во время воздушной тревоги.
Со слов Торосяна, у медицинского персонала сложилось впечатление, что прямыми целями ракет будут медицинские инфраструктуры, что является военным преступлением.
"Я сам был свидетелем ракетного удара, очень близкого к Республиканской больнице Степанакерта, настолько близко, что здание больницы трясло. Не исключено, что удар мог попасть именно по больнице»,- сказал министр.
Торосян сообщил, что подавляющее большинство раненых получили ранения вследствие минометных обстрелов.
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