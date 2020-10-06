Торосян: Мало случаев, когда личность раненого солдата неизвестна

PanARMENIAN.Net - Есть малое число случаев, когда личность солдата, получающего медицинскую помощь, не известна. Так происходит, когда раненый находится в бессознательном состоянии, и неизвестно, кто и из какой части. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По словам министра, практически все солдаты имеют возможность связаться с родителями и сообщить о своем состоянии.

«Исходя из ситуации, изначально нам неизвестно в какой воинской части несет службу раненый, неизвестны его имя и фамилия. Процесс опознания таких солдат носит нестандартный характер. В данный момент мы и наши коллеги из Министерства Обороны работаем над этим» ,- заявил Торосян.

По словам Торосяна, в ближайшие дни вопрос окончательно будет урегулирован, будет горячая линия, по которой можно будет выяснить местонахождение и состояние того или иного раненого военнослужащего.

По словам министра, большинство ранений - это ранения легкой и средней тяжести. Процент военнослужащих, получивших тяжелые и особо тяжелые ранения, невелик, однако, таким военнослужащим требуется больше внимания.