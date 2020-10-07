Греция отзывает своего посла в Азербайджане после оскорбительных заявлений Баку

PanARMENIAN.Net - Греция отозвала своего посла в Азербайджане после «необоснованного и оскорбительного» заявления Баку о том, что Греция якобы «терпит» террористов на своей территории.

Министерство иностранных дел Греции заявило, что подало ноту протеста послу Азербайджана в Греции. Посол Греции в Азербайджане был отозван в Афины для консультаций, говорится в сообщении Reuters.

Азербайджан обвинял Афины в том, что те не постовствуют сбору добровольцев для начавшейся войны в Карабахе. При этом, Азербайджан использует наемников из Сирии и Ливии, которые даже публикуют видео на азербайджанских военных объектах и кадры занятия армянских позиций и ударов армянской артиллерии.

Франция и Россия официально подтвердили участие боевиков в столкновениях в Карабахе.