Греция отзывает своего посла в Азербайджане после оскорбительных заявлений Баку

Греция отзывает своего посла в Азербайджане после оскорбительных заявлений Баку
7 октября 2020 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Греция отозвала своего посла в Азербайджане после «необоснованного и оскорбительного» заявления Баку о том, что Греция якобы «терпит» террористов на своей территории.

Министерство иностранных дел Греции заявило, что подало ноту протеста послу Азербайджана в Греции. Посол Греции в Азербайджане был отозван в Афины для консультаций, говорится в сообщении Reuters.

Азербайджан обвинял Афины в том, что те не постовствуют сбору добровольцев для начавшейся войны в Карабахе. При этом, Азербайджан использует наемников из Сирии и Ливии, которые даже публикуют видео на азербайджанских военных объектах и кадры занятия армянских позиций и ударов армянской артиллерии.

Франция и Россия официально подтвердили участие боевиков в столкновениях в Карабахе.

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