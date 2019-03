Euro 2020 qualifiers: Armenia gear up for Bosnia and Herzegovina clash

PanARMENIAN.Net - Armenia will take on Bosnia and Herzegovina and Finland on March 23 and 26 respectively in the Euro 2020 Group J qualifiers.

Chief coach Armen Gyulbudaghyants has named the suqad ahead of the matches:

Goalkeepers

Arsen Beglaryan, FC Luch (Belarus)

Aram Hayrapetyan, FC Banants

Anatoly Ayvazov, FC Banants

Henri Avagyan, FC Alashkert

Grigor Meliksetyan, FC Gandzasar-Kapan

Defenders

Varazdat Haroyan, FC Ural (Russia)

Andre Calisir, IFK Göteborg (Sweden)

Hovhannisyan, FC Zhetysu (Kazakhstan)

Hambardzumyan, Enosis Neon Paralimni (Cyprus)

Hayk Ishkhanyan, FC Lori

Artyom Khachaturov, FC Lori

Gagik Daghbashyan, FC Alashkert

Armen Manucharyan, FC Pyunik

Midfielders

Henrikh Mkhitaryan, Arsenal F.C. (England)

Ghazaryan, G.D. Chaves (Portugal)

Sargis Adamyan, SSV Jahn Regensburg (Germany)

Ozbiliz, Willem-II (The Netherlands)

Tigran Barseghyan, FC Kaisar (Kazakhstan)

Edgar Babayan, Hobro IK (Denmark)

Artak Grigoryan, FC Alashkert

Artak Yedigaryan, FC Alashkert

Karlen Mkrtchyan, FC Pyunik

Alik Arakelyan, FC Pyunik

Petros Avetisyan, FC Ararat-Armenia

Forwards

Aleksandre Karapetian, FC Progrès Niederkorn (Luxembourg)

Briasco-Balekian, Club Atlético Huracán (Argentina)

Yura Movsisyan, free agent

Marcos Pizzelli and Gor Malakyan have not been called up because of injuries.