Грузинский бизнесмен получил лицензию на открытие McDonald's в Армении

PanARMENIAN.Net - Грузинский бизнесмен Темур Чкония получил лицензию на открытие в Армении McDonald's. Об этом заявил сам бизнесмен.

По его словам, McDonald's Georgia уже рассматривается как партнер McDonald's, поэтому у него есть возможность на основании взаимного договора войти в страну, в которой нет этой ресторанной сети, пишет Business-Грузия со ссылкой на «Комменрсант».

По заявлению Чкония, 7 февраля в Армению поедет делегация McDonald's Georgia. В рамках визита будет решено, в каком конкретном месте построят ресторан, и вопросы, связанные с выделением места.

«Только получение лицензии не означает, что McDonald's Georgia уже построено, сейчас нам предстоит гораздо более серьезная работа. Необходимо уладить юридические вопросы»,- говорит бизнесмен.

По его же заявлению, в 2017 году обязательно начнется непосредственно строительство ресторана в Ереване. По его информации, на начальном этапе запланировано открыть 3-4 ресторана. По словам Чкония, открытие одного объекта обходится около 2.5-3 миллиона евро.

Это не первый раз, когда слухи об открытии McDonald's в Армении появляются в разных СМИ. Так, в июне 2016 года стало известно, что Чкония получил разрешение на открытие McDonald's в Армении.«Я получил согласие от главного офиса корпорации McDonald's на открытие сети быстрого питания в Армении. Осталось решить вопрос с правительством Армении. Мы на 100% уверены, что откроем McDonald's. Это лишь вопрос времени», — сказал Чкония. Тогда информация не подтвердилась.Ответственный по связям с общественностью сети ресторанов McDonald's в Европе Джонатан Колс заявил PanARMENIAN.Net , чтоУ McDonald's нет никаких планов по открытию ресторанов в Армении.

Система быстрого питания пользуется большой популярностью в Армении, действует несколько сетей Karas, KFC, Gyros.