Грузинский бизнесмен получил лицензию на открытие McDonald's в Армении
6 февраля 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинский бизнесмен Темур Чкония получил лицензию на открытие в Армении McDonald's. Об этом заявил сам бизнесмен.
По его словам, McDonald's Georgia уже рассматривается как партнер McDonald's, поэтому у него есть возможность на основании взаимного договора войти в страну, в которой нет этой ресторанной сети, пишет Business-Грузия со ссылкой на «Комменрсант».
По заявлению Чкония, 7 февраля в Армению поедет делегация McDonald's Georgia. В рамках визита будет решено, в каком конкретном месте построят ресторан, и вопросы, связанные с выделением места.
«Только получение лицензии не означает, что McDonald's Georgia уже построено, сейчас нам предстоит гораздо более серьезная работа. Необходимо уладить юридические вопросы»,- говорит бизнесмен.
По его же заявлению, в 2017 году обязательно начнется непосредственно строительство ресторана в Ереване. По его информации, на начальном этапе запланировано открыть 3-4 ресторана. По словам Чкония, открытие одного объекта обходится около 2.5-3 миллиона евро.
Это не первый раз, когда слухи об открытии McDonald's в Армении появляются в разных СМИ. Так, в июне 2016 года стало известно, что Чкония получил разрешение на открытие McDonald's в Армении.«Я получил согласие от главного офиса корпорации McDonald's на открытие сети быстрого питания в Армении. Осталось решить вопрос с правительством Армении. Мы на 100% уверены, что откроем McDonald's. Это лишь вопрос времени», — сказал Чкония. Тогда информация не подтвердилась.Ответственный по связям с общественностью сети ресторанов McDonald's в Европе Джонатан Колс заявил PanARMENIAN.Net , чтоУ McDonald's нет никаких планов по открытию ресторанов в Армении.
Система быстрого питания пользуется большой популярностью в Армении, действует несколько сетей Karas, KFC, Gyros.
Самое значимое
Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
Теперь компании и физические лица Армении, которые хотят воспользоваться банковскими услугами, приобрести недвижимость или вести бизнес в Калифорнии, будут иметь надежного партнера в лице банка Golden State Bank
Министерство сельского хозяйства Армении анализирует все программы, которые реализуются при содействии государства.
В дневное время тариф за 1 кВт/ч составит 44.98 драма, в ночное – 34.98. Для социально необеспеченных слоев населения тариф составит 40 и 30 драмов, соответственно
Partner news
Последние новости
Премьер РА - новоназначенному главе МЧС: Ожидаем регулирования работ по снижению сейсмического риска Премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 февраля представил аппарату министерства по чрезвычайным ситуациям РА новоназначенного министра Давида Тонояна. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Мемориальную квартиру Цветаевой в Москве откроют для посетителей к маю месяцу Мемориальная квартира поэтессы Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке откроется для посетителей к маю. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой» Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недоносительстве. По приговору инстанции местный житель Улугбек Гафуров признан виновным по ст. 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») и оштрафован на 70 тысяч рублей.
Блогер Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение об экстрадиции в Азербайджан Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана