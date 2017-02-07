Армения приобретет 10 самолетов SSJ 100 у России
7 февраля 2017 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия может в течение 5 лет поставить Армении не более 10 самолетов Sukhoi SuperJet 100, первые поставки могут составить от двух до четырех лайнеров к 2019 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам.
«Речь идет о поставке в общей сложности не больше 10 самолетов на рубеже пяти лет. Начать от двух до четырех самолетов. Если в этом году мы сформируем понятную программу, найдем для этого решение, в том числе по источникам, то с учетом цикла производства в лучшем случае поставка будет в конце 2018 — начале 2019 года. Я думаю, более реалистично будет к 2019 году, потому что и 2017, и 2018 годы сверстаны с точки зрения заказов и поставки комплектующих», — рассказал министр, пишет РИА Новости.
Армянская авиакомпания «Армавиа» в 2012 году отказалась от поставки второго российского самолета Sukhoi Superjet 100. Первый самолет этого типа с бортовым номером EK95015 авиакомпания получила 19 апреля 2011 года. Решение об отказе в компании было принято из-за выхода первого самолета из строя через год после эксплуатации.
Об обсуждениях поставок самолетов Sukhoi SuperJet 100 в Армению глава Минпромторга РФ говорил в ноябре 2016 года. Вопрос о создании в Армении новой авиакомпании на базе самолетов SSJ 100 был обсужден также в ходе встречи в Москве министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым в январе 2017 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.
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Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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