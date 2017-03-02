Американская компания «Филлип Моррис» построит в Армении центры исследований и разработок

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.

Премьер-министр приветствовал инициативу всемирно известной американской компании развивать деятельность в нашей стране. Карапетян отметил, что правительство РА готово обсудить программы и инициативы сотрудничества.

Драго Азинович поблагодарил правительство РА за оказание содействие их научно-исследовательским программам.

Американская компания построит в Армении центры исследований и разработок (R&D).

Азинович подчеркнул, что они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с правительством и общественной сферой Армении.

В присутствии премьер-министра РА между министерством экономического развития и инвестиций РА и компанией «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» был подписан рамочный меморандум о взаимопонимании.

Меморандум подписали министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян и президент компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азинович.