Американская компания «Филлип Моррис» построит в Армении центры исследований и разработок
2 марта 2017 - 15:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.
Премьер-министр приветствовал инициативу всемирно известной американской компании развивать деятельность в нашей стране. Карапетян отметил, что правительство РА готово обсудить программы и инициативы сотрудничества.
Драго Азинович поблагодарил правительство РА за оказание содействие их научно-исследовательским программам.
Американская компания построит в Армении центры исследований и разработок (R&D).
Азинович подчеркнул, что они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с правительством и общественной сферой Армении.
В присутствии премьер-министра РА между министерством экономического развития и инвестиций РА и компанией «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» был подписан рамочный меморандум о взаимопонимании.
Меморандум подписали министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян и президент компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азинович.
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