Импортируемый в Армению иранский газ подешевел

PanARMENIAN.Net - В 2016 году Армения импортировала из Ирана около 367.2 млн куб. м газа на таможенной стоимостью около $58.5 млн. Согласно данным, опубликованным Комитетом по госдоходам Армении, в 2015 году из Ирана было импортированооколо 366 млн куб. м газа таможенной стоимостью около $69.2 млн.

Средняя таможенная стоимость 1000 куб. м газа составила в 2015 году $189, в 2016 году - $159.3. Получается, что за год таможенная стоимость импортируемого из Ирана газа снизилась на 15.7%.

Армения платит за иранский газ электроэнергией - 3 кВт за 1 куб. м газа.

Из России в Армению 2016 году было импортировано около 1.867 млрд куб.м газа на сумму около $288.5 млн, средняя таможенная стоимость 1000 куб. м составила $154.5. В 2015 году было импортировано 2.160 млрд общей стоимостью $426 млн: средняя таможенная стоимость 1000 куб. м составила $197.3.

В сентябре 2015 года Россия снизила стоимость газа для Армении с$189 за 1000 куб. м до $165, а в апреле 2016 года - до $150.

В 2016 году импорт газа в Армению сократился на 15%.