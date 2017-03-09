Импортируемый в Армению иранский газ подешевел
9 марта 2017 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2016 году Армения импортировала из Ирана около 367.2 млн куб. м газа на таможенной стоимостью около $58.5 млн. Согласно данным, опубликованным Комитетом по госдоходам Армении, в 2015 году из Ирана было импортированооколо 366 млн куб. м газа таможенной стоимостью около $69.2 млн.
Средняя таможенная стоимость 1000 куб. м газа составила в 2015 году $189, в 2016 году - $159.3. Получается, что за год таможенная стоимость импортируемого из Ирана газа снизилась на 15.7%.
Армения платит за иранский газ электроэнергией - 3 кВт за 1 куб. м газа.
Из России в Армению 2016 году было импортировано около 1.867 млрд куб.м газа на сумму около $288.5 млн, средняя таможенная стоимость 1000 куб. м составила $154.5. В 2015 году было импортировано 2.160 млрд общей стоимостью $426 млн: средняя таможенная стоимость 1000 куб. м составила $197.3.
В сентябре 2015 года Россия снизила стоимость газа для Армении с$189 за 1000 куб. м до $165, а в апреле 2016 года - до $150.
В 2016 году импорт газа в Армению сократился на 15%.
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Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд
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