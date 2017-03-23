О привлекательности Армении снимут видеоролики

PanARMENIAN.Net - По поручению премьер-министра Армении Карена Карапетяна будут сниматься видеоролики, рассказывающие о привлекательности Армении, ее научном и инженерном потенциале. Об этом глава кабинета министров заявил в ходе заседания правительства 23 марта.

По словам Карапетяна, в видеороликах должно быть подчеркнуто, что граждане России могут приезжать в Армении по внутренним паспортам.

Премьера не устраивает показатель роста иностранного туризма, составляющий девять процентов.

По его словам, мы недооцениваем возможности Армении.

Глава правительства уверен, что следует проводить активную работу на этом направлении и показать всем, что с туристической точки зрения Армения является одной из наиболее привлекательных стран мира, передает Sputnik-Армения.

Ранее сообщалось, что кабинету министров Армении поручено разработать и представить стратегическую программу развития Гегаркуникской области на 2017-2020 годы.