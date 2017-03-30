Прибыль ЗАО «Электрические сети Армении» в 2016 году составила $48.5 млн

PanARMENIAN.Net - Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.

«Согласно выданному заключению, которое будет опубликовано в порядке и сроки, установленные законом, прибыль ЗАО «Электрические сети Армении» составила в 2016 году 23.3 млрд. драмов ($48.5 млн). Она, как и предусматривалось, полностью направлена на погашение просроченных и кредитных обязательств компании», - говорится в заявлении компании.

В 2015 году «Электрические сети Армении» накопила долг около 250 миллионов долларов. В 2014 году компания имела прибыль в размере 157.3 млрд драмов, а потери составили 10.7 млрд драмов.

В 2016 году Всемирный банк предоставил льготный кредит, чтобы урегулировать долги компании.