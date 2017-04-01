Саргсян поздравил ассирийскую общину Армении с праздником Хаб-Нисан

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 1 апреля направил поздравительное послание ассирийской общине Армении по случаю праздника Хаб-Нисан.

«Желаю, чтобы вместе с этим праздником, символизирующим возрождение природы, новое возрождение пережили ассирийская община Армении, армяно-ассирийская многовековая дружба и наши многослойные культурные отношения. Пусть этот прекрасный весенний праздник принесёт новое веселье и радость для наших ассирийских соотечественников.

Власти Армении с особым вниманием и заботой относятся к проблемам и нуждам всех проживающих в Армении национальных общин, в частности, ассирийской общины. Эту нашу линию мы продолжим и впредь будем развивать», - говорится в поздравлении президента Армении.