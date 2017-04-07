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30 компаний примут участие на первом фестивале коньяка в армянском Цахкадзоре

30 компаний примут участие на первом фестивале коньяка в армянском Цахкадзоре
7 апреля 2017 - 15:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Фонд развития туризма совместно с Государственным комитетом по туризму 7 мая в курортном Цахкадзоре организуют первыйфестиваль коньяка. В нем примут участие около 30 компаний, занимающихся производством коньяка.

По словам одного из организаторов фестиваля Ара Хзмалян, цель мероприятия – повышение узнаваемости армянского коньяка в мире, на традиционных и новых рынках.

Кроме того, по его словам, фестиваль – предусловие для стимулирования развития туризма.

Председатель Совета попечителей Фонда развития туризма в Армении Тигран Карапетян в свою очередь отметил, что производство коньяка – сфера, которая действительно может заинтересовать туристов, передает Panorama.am.

По его словам, ожидается прибытие большого числа туристов из России. В общей сложности фестиваль коньяка, как ожидается, посетят более 25 тысяч человек. Его планируется сделать ежегодным.

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