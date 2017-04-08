С начала 2017 года в Армении создано 1800 рабочих мест
8 апреля 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян, представляя отчёт министерства.
В начале 2017 года утверждённых министерством инвестпрограмм было 53, теперь - уже 62. Только по ним инвесторы хотят создать около 7.5 тысяч рабочих мест и инвестировать около $460 млн. Сейчас из них вложено уже $65 млн. Министерство уточнит с инвесторами их планы на 2018-19 гг.
Относительно инвестпрограмм из областей Армении, отмечается, что из них одобрили уже 11, из которых 4 уже получили финансирование.
Премьер-министр особенно поинтересовался программами в лёгкой промышленности.
«Если в 2017 году будем работать на совесть, то в лёгкой промышленности будет создано минимум 10 тысяч рабочих мест, и это не считая тех 7.5 тысяч, о которых Вы упомянули», - подчеркнул премьер-министр, передает пресс-служба правительства.
Караян представил и подробности о создании свободной экономической зоны на границе с Ираном. Позднее планируется подписать договор с её оператором. Работы над её строительным проектом уже начаты.
Самое значимое
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
В рамках инвестиционной программы на $12 млн планируется задействовать в Гюрми швейную фабрику на 700-800 рабочих мест
«В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян
Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию, возглавляемую президентом компании «Филлип Моррис Интернейшнл Менеджмент Эс Эй» по региону Восточной Европы, Среднего Востока и Африки и «Филлип Моррис Интернейшнли Дьюти Фри» Драго Азиновичем.
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