С начала 2017 года в Армении создано 1800 рабочих мест

PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года в Армении создано 1 800 новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министру Армении Карену Карапетяну министр экономразвития и инвестиций Сурен Караян, представляя отчёт министерства.

В начале 2017 года утверждённых министерством инвестпрограмм было 53, теперь - уже 62. Только по ним инвесторы хотят создать около 7.5 тысяч рабочих мест и инвестировать около $460 млн. Сейчас из них вложено уже $65 млн. Министерство уточнит с инвесторами их планы на 2018-19 гг.

Относительно инвестпрограмм из областей Армении, отмечается, что из них одобрили уже 11, из которых 4 уже получили финансирование.

Премьер-министр особенно поинтересовался программами в лёгкой промышленности.

«Если в 2017 году будем работать на совесть, то в лёгкой промышленности будет создано минимум 10 тысяч рабочих мест, и это не считая тех 7.5 тысяч, о которых Вы упомянули», - подчеркнул премьер-министр, передает пресс-служба правительства.

Караян представил и подробности о создании свободной экономической зоны на границе с Ираном. Позднее планируется подписать договор с её оператором. Работы над её строительным проектом уже начаты.