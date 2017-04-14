Саргсян на заседании ЕАЭС: Экспорт армянских товаров на евразийский рынок вырос на 65% в 2016 году

PanARMENIAN.Net - Оборот торговли Армении со странами ЕАЭС вырос более чем на 15% в 2016 году, а экспорт армянских товаров на евразийский рынок - на 65%. С таким заявлением выступил 14 апреля находящийся в Бишкеке с рабочим визитом президент Армении Серж Саргсян на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

На заседании присутствуют все пять лидеров стран ЕАЭС: президент России Владимир Путин, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Армении — Серж Саргсян, Киргизии — Алмазбек Атамбаев.Также в нем принимает участие и президент Молдавии Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

«Формирование и развитие нашего общего экономического пространства уже второй год происходит в условиях сложной мировой экономической конъюнктуры, на фоне снижения темпов роста мировой экономики и геополитических потрясений. Все это создает, с одной стороны, определенные преграды на пути полноценного становления нашего союза, с другой стороны – открывает новые возможности для более тесной кооперации наших стран.

В этих условиях предпринятые нашими странами согласованные действия позволили в определенном смысле стабилизировать ситуацию в государствах-членах, выйти на макроэкономическую устойчивость через поддержку некоторых отраслей и секторов экономики, благодаря чему в ряде стран наметилась тенденция к росту промышленного и сельскохозяйственного производства»,- отметил Саргсян.

По его словам, в 2016 году в Армении наблюдались положительная динамика в объеме валового внутреннего продукта, оживление экономической активности в промышленном секторе, в области сельского хозяйства и секторе услуг.

«Оборот торговли Армении со странами ЕАЭС вырос более чем на 15%, а экспорт армянских товаров на евразийский рынок - на 65%. Зафиксирован рост товарооборота также с третьими странами.

Перед нашими странами стоят схожие цели развития, достижение которых мы видим, в частности, через инновации в промышленности, через высокотехнологическое сельское хозяйство, цифровую экономику, возобновляемую энергетику. Также важны совместные усилия, направленные на реализацию взаимовыгодных кооперационных проектов. У нас две важные цели: первая – укрепление союза изнутри, дальнейшая либерализация нашего общего экономического пространства путем устранения барьеров, минимизации изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; вторая – увеличение степени международной вовлеченности ЕАЭС. Обе эти цели являются взаимодополняющими и влияют на эффективность и международный авторитет организации»,- сказал президент.

Он добавил, что для дальнейшего международного позиционирования ЕАЭС важно продвижение сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями, готовыми к реальному сотрудничеству.

«Эффективность ЕАЭС в значительной степени зависит также от слаженной и скоординированной работы между государственными органами стран-членов, Евразийской экономической комиссией и бизнесом. В этой связи ожидаем от Евразийской экономической комиссии, в рамках своих полномочий, предложений по решению актуальных задач, которые стоят перед союзом. Важным шагом считаем разработку и публикацию Комиссией, совместно с государственными органами, так называемой «Белой книги», в которой зафиксированы 60 согласованных препятствий на рынке союза. Надеемся, что в ближайшее время будет утверждена и дорожная карта со сроками их устранения.

Армения будет и далее реализовывать намеченные планы по преодолению последствий глобальных негативных экономических явлений, переходу к устойчивому экономическому росту, в том числе за счет использования интеграционного потенциала союза»,- добавил Саргсян.

Заседание ЕАЭС вел президент председательствующей в Организации страны - Кыргызской Республики - Алмазбек Атамбаев. В ряду десятка вопросов повестки президентам государств-членов ЕАЭС был представлен доклад «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы», обсуждены основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2017-2018 годы, документы о представлении Высшему совету кандидатов в члены коллегии Евразийской экономической комиссии, о внесении изменений в рабочий регламент Евразийской экономической комиссии.

Президенты решили очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета провести в Москве 11 октября.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года.