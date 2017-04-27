ГУГА: Цены на авиабилеты в Армении снизятся в ближайшее время

PanARMENIAN.Net - Подписание в ближайшее время соглашениям между Арменией и ЕС о всеобъемлющих воздушных перевозках приведет к снижению цен на авиабилеты и повышению качества услуг. Об этом 27 апреля заявил начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Сергей Аветисян.

В Ереване 27 апреля стартовал первый этап переговоров по соглашению об общем авиапространстве между Евросоюзом и Арменией.

«Не могу назвать точные сроки, в которые будет заключено соглашение, но надеемся, что это будет сделано максимально быстро. Это приведет к повышению конкуренции в сфере, что в свою очередь создаст условия для географической диверсификации, падения цен на авиабилеты и повышения качества услуг, оказываемых авиаперевозчиками», - сказал Аветисян, передает «Новости-Армения».

По его словам, заключение соглашения приведет к либерализации сферы сразу для всех европейских перевозчиков, а также будет способствовать разработке авиакампаниями долгосрочных планов по работе в Армении.

Заместитель руководителя отдела авиационных соглашений Еврокомиссии, глава переговорной группы ЕС-Армения Клаус Гейл, в свою очередь, отметил, что подписание аналогичных соглашений между Евросоюзом и другими странами привело к ощутимым результатам и оказалось выгодным для сторон.

«В результате на авиарынке появляется больше игроков, регистрируется рост трафика, значительное снижение цен. Это способствует большей интеграции между странами и развитию сферы», - сказал Гейл.

Глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский также придал большое значение началу переговоров, благодаря которым Армения станет частью большой авиасемьи.

«Надеюсь, что это приведет к развитию сферы туризма в Армении. Страна станет более доступным направлением, что повысит ее привлекательность», - сказал Свитальский.

Совет Евросоюза по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 1 декабря 2016 года одобрил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров о присоединении Армении к общему авиационному пространству ЕС. Соглашение дает право на либерализацию полетов сразу со всеми странами Евросоюза.

Для авиационного рынка Армении данное соглашение имеет важное значение, поскольку предусматривает обеспечение определенного уровня открытости и либерализацию авиационного рынка. В результате присоединения к соглашению, между Арменией и 28 странами ЕС будет действовать более либеральный авиационный режим. Это означает интеграцию с европейским авиационным рынком, содействие выходу армянских бизнесменов на внешние рынки, превращение в важную транзитную страну в сфере воздушного транспорта.

Из стран-членов Восточного партнерства к единому авиационному пространству уже присоединились Молдова, Грузия и Украина.