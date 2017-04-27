ГУГА: Цены на авиабилеты в Армении снизятся в ближайшее время
27 апреля 2017 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Подписание в ближайшее время соглашениям между Арменией и ЕС о всеобъемлющих воздушных перевозках приведет к снижению цен на авиабилеты и повышению качества услуг. Об этом 27 апреля заявил начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Сергей Аветисян.
В Ереване 27 апреля стартовал первый этап переговоров по соглашению об общем авиапространстве между Евросоюзом и Арменией.
«Не могу назвать точные сроки, в которые будет заключено соглашение, но надеемся, что это будет сделано максимально быстро. Это приведет к повышению конкуренции в сфере, что в свою очередь создаст условия для географической диверсификации, падения цен на авиабилеты и повышения качества услуг, оказываемых авиаперевозчиками», - сказал Аветисян, передает «Новости-Армения».
По его словам, заключение соглашения приведет к либерализации сферы сразу для всех европейских перевозчиков, а также будет способствовать разработке авиакампаниями долгосрочных планов по работе в Армении.
Заместитель руководителя отдела авиационных соглашений Еврокомиссии, глава переговорной группы ЕС-Армения Клаус Гейл, в свою очередь, отметил, что подписание аналогичных соглашений между Евросоюзом и другими странами привело к ощутимым результатам и оказалось выгодным для сторон.
«В результате на авиарынке появляется больше игроков, регистрируется рост трафика, значительное снижение цен. Это способствует большей интеграции между странами и развитию сферы», - сказал Гейл.
Глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский также придал большое значение началу переговоров, благодаря которым Армения станет частью большой авиасемьи.
«Надеюсь, что это приведет к развитию сферы туризма в Армении. Страна станет более доступным направлением, что повысит ее привлекательность», - сказал Свитальский.
Совет Евросоюза по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 1 декабря 2016 года одобрил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров о присоединении Армении к общему авиационному пространству ЕС. Соглашение дает право на либерализацию полетов сразу со всеми странами Евросоюза.
Для авиационного рынка Армении данное соглашение имеет важное значение, поскольку предусматривает обеспечение определенного уровня открытости и либерализацию авиационного рынка. В результате присоединения к соглашению, между Арменией и 28 странами ЕС будет действовать более либеральный авиационный режим. Это означает интеграцию с европейским авиационным рынком, содействие выходу армянских бизнесменов на внешние рынки, превращение в важную транзитную страну в сфере воздушного транспорта.
Из стран-членов Восточного партнерства к единому авиационному пространству уже присоединились Молдова, Грузия и Украина.
Самое значимое
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
Представив свою деятельность, они заявили, что больше всего заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной в сфере сельского хозяйства
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
В рамках инвестиционной программы на $12 млн планируется задействовать в Гюрми швейную фабрику на 700-800 рабочих мест
Partner news
Последние новости
Социально необеспеченные граждане Армении получат медстрахование Разработка концепции проекта внедрения Института медицинского омбудсмена в Армении будет завершена до 25 мая.
Меркель: Турецкий референдум осложнил отношения с ЕС По словам главы немецкого правительства, то, что «Турция окончательно отвернулась от Европы, совсем не хорошо».
Министры обороны Армении и Ирана обсудили в Москве карабахское урегулирование Глава оборонного ведомства Армении в рамках проходящей в Москве конференции по международной безопасности обсудил со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом вопрос урегулирования карабахского конфликта.
Абрамян помог освободить 5 российских моряков из плена в Ливии Пятеро российских моряков вернулись ночью из Ливии вместе с Заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, Первым заместителем министра промышленности и торговли Глебом Никитиным и Президентом Союза армян России, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО Ара Абрамяном.