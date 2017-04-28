Минсельхоз Армении пообещал урожайный год

PanARMENIAN.Net - Сельскохозяйственные работы в деревнях Армении в самом разгаре, уже засеяно около 50 000 га площадей пахотных земель. Об этом сказал журналистам замминистра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

«Кто не успел посеять, может не торопиться… Холодная зима и запоздалая весна не испортят урожай этого года», — сказал Арутюнян, передает Sputnik-Армения.

Прогнозы Министерства сельского хозяйства относительно урожая обнадеживающие.

«На данный момент угрозы заморозков нет, а если и есть, то очень незначительные. Будем надеяться, что год будет благоприятным, яблок и груш будет много. А абрикосов мы поедим, причем много, так что хватит для экспорта», — сказал Арутюнян.

Он сообщил, что холодная зима нанесла ущерб только пшенице. Некоторые посевные площади на территории республики были повреждены из-за низкой температуры воздуха и тонкого слоя снега. Комментируя слухи о том, что семена картофеля подверглись заморозкам, замминистра уверил, что они не соответствуют действительности.

«Фермер скорее сам замерзнет, чем даст замерзнуть саженцам», — сказал замминистра. Он добавил, что на данный момент в Армении достаточное количество саженцев картофеля.