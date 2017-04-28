Минсельхоз Армении пообещал урожайный год
28 апреля 2017 - 17:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Сельскохозяйственные работы в деревнях Армении в самом разгаре, уже засеяно около 50 000 га площадей пахотных земель. Об этом сказал журналистам замминистра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.
«Кто не успел посеять, может не торопиться… Холодная зима и запоздалая весна не испортят урожай этого года», — сказал Арутюнян, передает Sputnik-Армения.
Прогнозы Министерства сельского хозяйства относительно урожая обнадеживающие.
«На данный момент угрозы заморозков нет, а если и есть, то очень незначительные. Будем надеяться, что год будет благоприятным, яблок и груш будет много. А абрикосов мы поедим, причем много, так что хватит для экспорта», — сказал Арутюнян.
Он сообщил, что холодная зима нанесла ущерб только пшенице. Некоторые посевные площади на территории республики были повреждены из-за низкой температуры воздуха и тонкого слоя снега. Комментируя слухи о том, что семена картофеля подверглись заморозкам, замминистра уверил, что они не соответствуют действительности.
«Фермер скорее сам замерзнет, чем даст замерзнуть саженцам», — сказал замминистра. Он добавил, что на данный момент в Армении достаточное количество саженцев картофеля.
Самое значимое
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
Представив свою деятельность, они заявили, что больше всего заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной в сфере сельского хозяйства
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
Partner news
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить отступные за Неймара €200 млн Английский клуб «Манчестер Юнайтед» готов активировать пункт об отступных, который прописан в контракте нападающего «Барселоны» Неймара, и заплатить за него €200 млн.
Месси: Я лишь однажды просил обменяться со мной футболками - у Зидана «Я не тот, кто просит других игроков меняться футболками. Я просил футболку только раз – у Зидана», – отметил Месси
Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений На армяно-азербайджанской границе, возле населенного пункта Каян Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля был проведен очередной мониторинг госграницы.
Турция намерена сократить до минимума финансовое участие в Совете Европы Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена вносить минимум средств в бюджет Совета Европы (СЕ).