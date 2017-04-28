// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Минтранспорт Армении намерен внедрить российскую систему «Платон»

Минтранспорт Армении намерен внедрить российскую систему «Платон»
28 апреля 2017 - 17:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения изучает возможности внедрения автоматизированной системы контроля за перемещением большегрузов «Платон». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий.

Об этом сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян по итогам встречи с генеральным директором российской компании-оператора «Платон» Антоном Замковым.

Представляя министру применение системы «Платон», Замков отметил, что она одобрена также международной организацией грузоперевозок.

«Система дает возможность следить за движением груза на протяжении всего периода, то есть, где он находится, сколько километров дороги проехал, получить информацию о размерах транспортного средства, массы груза и другое», — сказал он, передает Sputnik-Армения.

Это все может контролировать не только грузоперевозчик, но и заказчик. Представляя перспективные программы мультимодальных грузоперевозок по территории Армении, министр отметил, что эта интеллектуальная и многофункциональная система может быть эффективной особенно в целях развития подобных перевозок.

Мартиросян предложил изучить возможности внедрения системы в Армении, представить экономическое возможности и только после этого обсудить варианты возможного сотрудничества.

Ссылки по теме:
Armeniasputnik.am: Минтранспорта Армении хочет внедрить российскую систему "Платон" Читать далее:
 Самое значимое
Фонд IDeA привлечет в Армению около $1.3 млрд инвестиций за 15 летФонд IDeA привлечет в Армению около $1.3 млрд инвестиций за 15 лет
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Объём экспорта из Армении за три месяца вырос на 16.5%Объём экспорта из Армении за три месяца вырос на 16.5%
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
Иранские бизнесмены хотят открыть в Армении завод по производству томатной пастыИранские бизнесмены хотят открыть в Армении завод по производству томатной пасты
Представив свою деятельность, они заявили, что больше всего заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной в сфере сельского хозяйства
Прибыль ЗАО «Электрические сети Армении» в 2016 году составила $48.5 млнПрибыль ЗАО «Электрические сети Армении» в 2016 году составила $48.5 млн
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
Partner news
 Статьи
Парадокс армянского потребления

Смартфоны вместо еды и одежды

 Самое читаемое в разделе
Строительство высоковольтной ЛЭП Армения - Грузия начнется в 2017 году
Министр: 2016 год был рекордным по объему экспорта из Армении
Уровень воды в озере Севан в 2016 году повысился на 30 см
ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 6.25%
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить отступные за Неймара €200 млн Английский клуб «Манчестер Юнайтед» готов активировать пункт об отступных, который прописан в контракте нападающего «Барселоны» Неймара, и заплатить за него €200 млн.
Месси: Я лишь однажды просил обменяться со мной футболками - у Зидана «Я не тот, кто просит других игроков меняться футболками. Я просил футболку только раз – у Зидана», – отметил Месси
Мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице не выявил нарушений На армяно-азербайджанской границе, возле населенного пункта Каян Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля был проведен очередной мониторинг госграницы.
Турция намерена сократить до минимума финансовое участие в Совете Европы Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена вносить минимум средств в бюджет Совета Европы (СЕ).