Минтранспорт Армении намерен внедрить российскую систему «Платон»
28 апреля 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения изучает возможности внедрения автоматизированной системы контроля за перемещением большегрузов «Платон». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий.
Об этом сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян по итогам встречи с генеральным директором российской компании-оператора «Платон» Антоном Замковым.
Представляя министру применение системы «Платон», Замков отметил, что она одобрена также международной организацией грузоперевозок.
«Система дает возможность следить за движением груза на протяжении всего периода, то есть, где он находится, сколько километров дороги проехал, получить информацию о размерах транспортного средства, массы груза и другое», — сказал он, передает Sputnik-Армения.
Это все может контролировать не только грузоперевозчик, но и заказчик. Представляя перспективные программы мультимодальных грузоперевозок по территории Армении, министр отметил, что эта интеллектуальная и многофункциональная система может быть эффективной особенно в целях развития подобных перевозок.
Мартиросян предложил изучить возможности внедрения системы в Армении, представить экономическое возможности и только после этого обсудить варианты возможного сотрудничества.
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