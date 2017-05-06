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В ЕАЭС начал действовать единый рынок медикаментов

В ЕАЭС начал действовать единый рынок медикаментов
6 мая 2017 - 10:24 AMT

PanARMENIAN.Net - После ратификации странами ЕАЭС нормативной базы регулирования обращения лекарств в Союзе, 6 мая вступает в силу подготовленный Комиссией совместно с государствами-членами пакет из двадцати шести документов, включая двадцать одно решение Совета ЕЭК, четыре решения и одну рекомендацию Коллегии ЕЭК.

«Национальные рынки обращения лекарственных средств пяти государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объединяются и начинают работу в формате единого пространства», – заявил член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков.

Производители стран Союза смогут подавать заявления на регистрацию лекарств и выпуск их в обращение по единым процедурам и снизить административные издержки.

По наднациональным нормам единого рынка будут осуществляться разработка, доклиническое и клиническое изучение, контроль качества, регистрация, производство и дистрибьюция лекарственных препаратов.

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