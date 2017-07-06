Частные трансферты из России в Армению за 3 года сократились на 38.4%

PanARMENIAN.Net - Доля российских трансфертов в совокупном объеме частных переводов Армении составляет около 80%. Об этом заявил 6 июля министр финансов Армении Вардан Арамян при представлении в Национальном Собрании отчета «Об исполнении государственного бюджета РА на 2016 год».

По его словам, с середины 2014 года, когда против Москвы были введены санкции, в России темпы экономического роста замедлились.

Наблюдающиеся с 2014 года негативные развития в экономике РФ не могли не сказаться и на экономике Армении.

«В частности, частные трансферты из РФ в Армению сократились порядка на 38.4%. Это около $830 млн», – сказал Арамян.

В январе-марте 2017 года сумма денежных переводов из-за границы физическим лицам в Армении составила почти $313, и возросла в годовом исчислении на более чем $39.7 млн (или же на 14,5%). Более 70% прироста суммы денежных переводов пришлось на Россию. В январе-марте из РФ поступило в Армению почти $165.3 млн, что на $28.4 млн (или почти на 21%) превысило уровень аналогичного квартала 2016 года.