Экспорт помидоров из Армении в страны ЕАЭС увеличился на 15%, винограда - на 10%
6 июля 2017 - 14:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Товарооборот Армении со странами ЕАЭС заметно вырос. Об этом заявила 6 июля на встрече с журналистами член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Татьяна Валовая.
«В 2016 году экспорт Армении в ЕАЭС вырос на более чем 50%. И это в том случае, когда экономическая ситуация была тяжелой», - отметила она, пишет Aysor.am.
Валовая проинформировала, что рост обеспечен за счет экспорта сельхозпродукции и промышленных товаров.
«К примеру, экспорт помидоров увеличился на 15%, винограда – 10%. Такая же ситуация и в 2017 году. Экспорт увеличился на 25%. Это радует», - сказала она.
В период с января по май 2017 года экспорт из Армении составил $803.9 млн, превысив показатель за первые 5 месяцев 2016 года на 20.9%. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении. В мае экспорт составил $195.5 млн, рост по сравнению с апрелем - 18.3%, а по сравнению с маем 2016 года - 38.7%.
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