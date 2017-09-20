Исследование: Большинство армянок не хотят жить со свекровями

PanARMENIAN.Net - 20 сентября были представлены проведенные в 2017 году исследования «Роль свекровей и обусловленные полом искусственные прерывания беременности в Армении» и «Как родить мальчика? Культурные практики предпочтения ребенка мужского пола в Армении».

Исследования проведены в 4 областях Армении: Арагацотн, Ширак, Тавуш, Гегаркуник.

Результаты исследования показали, что многие из армянок, живущих со свекровями, считают это большой ошибкой. Опрашиваемые рассказывали об очевидном давлении и преследовании со стороны свекровей, пишет А1+.

«5 лет у меня не было ребенка…. Сначала у меня был викидыш двойняшек на 5 с половиной месяцев беременности. Пришла домой и рядом с моей кроватью стоит коляска. Что это означает? Хотели причинить мне боль. Столько горьких слез я пролила за 5 лет, когда у меня не было ребенка»,- рассказала одна из участниц исследования.

По словам руководителя программы Севана Петросяна, в результате работы с общественностью пытаются сформировать среду, где девочки и мальчики будут рождаться и цениться одинаково. По словам спикера, посредством специального разработанного модуля, нацеливаются на 3 основных направления: гендерные стереотипы, ролевое родительское поведение и насилие.

Цель программы «Ворлд Вижн Армения» «Забота во имя равенства» – уменьшить неравенство между полами. «Забота во имя равенства» – это четырехлетняя программа, она продолжится до 2019 года. Программа содействует пробламам, направленным против насилия, обусловленного полом, и выбора пола плода.