В Армении похолодает на 4-5 градусов
2 октября 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении с 3-4 октября время от времени в большинстве регионов ожидается дождь. С 5-7 октября ожидается погода без осадков.
Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. С 3-4 октября температура воздуха понизится на 4-5 градусов, 5-7 октября - повысится на столько же.
В Ереване 3-4 октября время от времени ожидается дождь, с 5-7 октября ожидается погода без осадков.
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