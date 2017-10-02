В Армении похолодает на 4-5 градусов

PanARMENIAN.Net - В Армении с 3-4 октября время от времени в большинстве регионов ожидается дождь. С 5-7 октября ожидается погода без осадков.

Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. С 3-4 октября температура воздуха понизится на 4-5 градусов, 5-7 октября - повысится на столько же.

В Ереване 3-4 октября время от времени ожидается дождь, с 5-7 октября ожидается погода без осадков.