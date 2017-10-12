РФ предоставит Армении новый оружейный кредит в размере $100 млн
12 октября 2017 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия предоставит Армении новый кредит на $100 млн с целью приобретения современных вооружений и военной техники. Правительство Армении 12 октября одобрило кредитное соглашение.
В соответствии с соглашением, кредит будет выдан сроком на 20 лет, из которых 5 лет - под льготные 3% годовых. При этом Армения должна будет софинансировать кредит в размере 10% общей стоимости соглашения.
На основании кредитного соглашения, между Минобороны Армении и ОАО «Рособоронэкспорт» будут заключены отдельные договора о порядке, сроках поставок вооружений и военной техники, а также будут согласованы вопросы и порядок обслуживания ВВТ.
Армянская сторона использует кредит с 2018 по 2022 года.
Армения получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов в 2015 году. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.
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