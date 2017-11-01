Президент Армении: Мецаморская АЭС будет работать как минимум до 2027 года

PanARMENIAN.Net - Мецаморская атомная электростанция будет работать как минимум до 2027 года. Об этом заявил в интревью РИа Новости президент Армении Серж Саргсян, отметив, что дискуссии о закрытии станции инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности.

«В проекте соглашения с ЕС этот пункт сформулирован по умолчанию, имея в виду объективный срок эксплуатации Мецаморской АЭС. Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС. Важно отметить, что АЭС действует в полном соответствии с критериями МАГАТЭ, и это — заключение международных специализированных учреждений. Выполняются мероприятия по повышению проектной и эксплуатационной безопасности, а также по модернизации. Так что Мецаморская АЭС как минимум до 2027 года будет работать. Мы считаем, что для нашей безопасности, в первую очередь энергетической, атомная энергетика всегда будет присутствовать в Армении»,- заявил президент.

Он еще раз подтвердил, что после подписания соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о закрытии АЭС.

«В соглашении нет такого пункта»,- подчеркнул Саргсян.

РанееЕвропейская комиссия опубликовала парафированный текст Рамочного соглашения Армения-ЕС. Он содержит 357 страниц. Соглашение создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, торговлю и инвестиционные перспективы.