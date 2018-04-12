Сын Азнавура передал новому президенту Армении поздравления шансонье

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял сына национального героя Армении, всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, Николя Азнавура с супругой Кристиной Саркисян. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Николя Азнавур передал Саркисяну поздравительное послание по случаю избрания четвертым президентом Армении.

«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост четвертого президента Республики Армения.Уверен, что Ваш большой опыт и гуманитарные ценности дадут возможность внести весомый вклад в развитие Армении, а также послужить на благо нашего народа. Желаю Вам всяческих успехов в решительной миссии служения Отечеству», - говорится послании великого шансонье.

С благодарностью приняв поздравление, президент счел неоценимым вклад Шарля Азнавура в деле представления Армении миру.