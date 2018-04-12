Сын Азнавура передал новому президенту Армении поздравления шансонье
12 апреля 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял сына национального героя Армении, всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, Николя Азнавура с супругой Кристиной Саркисян. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Николя Азнавур передал Саркисяну поздравительное послание по случаю избрания четвертым президентом Армении.
«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост четвертого президента Республики Армения.Уверен, что Ваш большой опыт и гуманитарные ценности дадут возможность внести весомый вклад в развитие Армении, а также послужить на благо нашего народа. Желаю Вам всяческих успехов в решительной миссии служения Отечеству», - говорится послании великого шансонье.
С благодарностью приняв поздравление, президент счел неоценимым вклад Шарля Азнавура в деле представления Армении миру.
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