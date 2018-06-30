Министр: Планируем разработать стратегию энергетической системы Армении
30 июня 2018 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 июня в ЗАО «Оператор электроэнергетической системы» стартовала инициированная министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артуром Григоряном встреча-обсуждение со специалистами энергетической сферы.
«С момента вступления в должность по сей день я получаю многочисленные заявления, в том числе и предложения о реформах в энергетической сфере, о стратегии системы и ряде других проблем. Чтобы все это не осталось на бумаге, я решил провести открытое обсуждение и лично выслушать эти предложения», - отметил министр, пишет Aysor.am.
Он подчеркнул, что министерство преследует цель разработать стратегию энергетической системы. «Для этого очень важно также выслушать мнение наших аналитиков и экспертов», - добавил министр
Он также отметил, что все озвученные во время круглого стола предложения будут обсуждены.
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