Министр: Планируем разработать стратегию энергетической системы Армении

PanARMENIAN.Net - 30 июня в ЗАО «Оператор электроэнергетической системы» стартовала инициированная министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артуром Григоряном встреча-обсуждение со специалистами энергетической сферы.

«С момента вступления в должность по сей день я получаю многочисленные заявления, в том числе и предложения о реформах в энергетической сфере, о стратегии системы и ряде других проблем. Чтобы все это не осталось на бумаге, я решил провести открытое обсуждение и лично выслушать эти предложения», - отметил министр, пишет Aysor.am.

Он подчеркнул, что министерство преследует цель разработать стратегию энергетической системы. «Для этого очень важно также выслушать мнение наших аналитиков и экспертов», - добавил министр

Он также отметил, что все озвученные во время круглого стола предложения будут обсуждены.